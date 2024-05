Salvini - ponte stretto? Nessuno sto - si parte entro l' anno

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Ilsullodi Messina non ha subito una battuta d'arresto, apriamo i cantieriil 2024, come previsto. Nonostante il fatto che avremmo potuto andare ancora più velocemente vogliamo fare tutte le analisi ambientali che riguardano tutto l'ecosistema possibile e immaginabile. E' un'opera attesa da un secolo che dovrà durare nel tempo: prendersi 3 o 4 mesi in più per tutte le analisi ambientali penso che sia un segno di rispetto". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, alla Reggia di Venaria, a margine della presentazione dei progetti infrastrutturali per il Paese, 'L'Italia dei Sì 2023-2032', interpellato sulla battuta d'arresto di 120 giorni che la societàdi Messina ha chiesto per rispondere alle oltre 200 domande di chiarimento del ...

Ponte sullo Stretto, niente cantieri in estate: la società chiede 4 mesi per le integrazioni - ponte sullo Stretto, niente cantieri in estate: la società chiede 4 mesi per le integrazioni - Ciò vuol dire che gli approfondimenti saranno presentati entro metà settembre ... di integrazioni e chiarimenti sugli elaborati tecnici del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina, ...

Ponte sullo Stretto di Messina, avvio lavori rinviato di altri 4 mesi - ponte sullo Stretto di Messina, avvio lavori rinviato di altri 4 mesi - La documentazione sarà ora consegnata entro settembre prossimo. Il Mit assicura che il "2024 sarà l'anno del ponte sullo Stretto" e che "è stato ritenuto opportuno fare tutte le verifiche del caso ...

I lavori del ponte sullo Stretto inizieranno in ritardo (c'erano dubbi) - I lavori del ponte sullo Stretto inizieranno in ritardo (c'erano dubbi) - La società che deve realizzare l'opera ha chiesto altri 120 giorni per fornire le risposte necessarie a capire gli impatti ambientali. Smentendo il ministro Salvini ...