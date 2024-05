Basket Serie B Interregionale Senigallia non ha alternative

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 10 maggio 2024) La Goldengas deve vincere domenica 12 maggio a Pesaro contro il Loreto per allungare lae proseguire la stagione, 10 Maggio 2024 – Stavolta non si può sbagliare. Contro un Loreto trasformato rispetto a quello altalenante della prima parte del torneo, domenica 12 maggio alle ore 18 nella palestra del padiglione D di Campanara (Pesaro) la Goldengas deve vincere per non terminare la stagione nei quarti di finale dei play-off. La squadra pesarese infatti ha vinto la gara 1 e si gioca al meglio delle tre partite. L’eventuale gara 3 si giocherebbe di nuovo a, mercoledì 15 maggio alle ore 20.30. Chi vince questaaffronta in semifinale la vincente della sfida tra Matelica e Ferentino, con i laziali che a sorpresa hanno espugnato Castelraimondo in gara 1. Nelle altre due, ...