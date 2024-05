Ucraina | Calenda - ‘Conte rivoltant - no differenza con Salvi -i, si ritroveranno’

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Le promesse sulla ‘fine della povertà’ o sulle ristrutturazioni fatte ‘gratuitamente’ sono becero populismo a cui siamo abituati. Dire ‘votami se non vuoi la guerra’ èe. Non c?è alcunatra Conte eni. Si ritroveranno. Alla faccia del campo largo”. Così Carlosu Twitter. L'articolo CalcioWeb.

Per verificare se e cosa cambierà con l'arrivo a Kiev dei nuovi aiuti degli Stati Uniti ci vorrà del tempo "Potrebbero volerci settimane prima di vedere effetti significativi sul campo ", nel conflitto in Ucraina esploso con l'invasione russa del ...

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Con il presidente Macron ho lavorato tre anni. Ha dei difetti e delle qualità e una della qualità è che non è un ipocrita" a differenza dei "nostri governanti che ci stanno prendendo in giro. Lui - e non lo condivido ...

La Corea del Sud esclude spedizioni dirette di armi all’Ucraina - La Corea del Sud esclude spedizioni dirette di armi all’ucraina - Il presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol ha affermato che esclude spedizioni dirette di armi all'ucraina.

Sabotaggi, spionaggio, deragliamenti: l'offensiva «segreta» di Putin in Europa - Sabotaggi, spionaggio, deragliamenti: l'offensiva «segreta» di Putin in Europa - Il punto militare 632 |Quando nel febbraio 2022 è iniziato il conflitto in ucraina e la Nato ha varato il piano d’assistenza, gli apparati di sicurezza europei hanno messo subito in conto il pericolo.