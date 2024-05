PINK PARTY | la prima tappa di IO PER LEI - Un' iniziativa di Protection4kids

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) -presenta un nuovo format contro la violenza di genere Treviso, 10 Maggio 2024., la fondazione di Castelfranco Veneto che si occupa della tutela dei diritti dei minori sia a livello nazionale che internazionale, introduce ilin collaborazione con Playa Beach Club, Arya's, Pro Loco di Castelfranco Veneto e Welfare Care. Questo evento segna ladi “Io Per Lei”, un format innovativo dedicato alla lotta contro la violenza di genere e la droga dello stupro nelle discoteche. L'evento aprirà quello che a Castelfranco Veneto è stato definito "weekend in rosa", che includerà anche la terza edizione di “Castelfranco in Rosa”, una manifestazione podistica di carattere ludico motorio con l'obiettivo di raccogliere fondi per la ...