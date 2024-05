Cosa fare in caso di soffocamento da cibo nei bambini - l’esperto | “Attenzione agli alimenti a rischio”

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ilda corpo estraneo è una delle cause di morte più comuni neied è fondamentale conoscere le giuste azioni da compiere per intervenire in modo efficace. Ne abbiamo parlato con Marco Squicciarini, medico e consulente del Ministero della Salute.

