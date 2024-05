Forfait Rybakina | gli Internazionali d’Italia 2024 perdono la campionessa in carica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) Elenanon potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno agli. La tennista kazaka, numero 4 del mondo, ha infatti annunciato il ritiro a causa di problemi fisici. Reduce dalla semifinale a Madrid,era apparsa giù di corda già durante il media day e in mattinata è arrivata l’ufficialità del suo. Al suo posto scenderà in campo la lucky loser Oceane Dodin, impegnata contro la rumena Begu. “Sono delusa di dovermi ritirare dalla Roma quest’anno, ma purtroppo non mi sento abbastanza bene per competere. Ho dei bei ricordi dell’anno scorso e non vedevo l’ora di difendere il mio titolo. Roma è così speciale per me, e non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo per riprendermi il titolo e giocare davanti ai tifosi italiani” ha dichiarato la ...