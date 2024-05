Rincaro alberghi a Milano - ecco i più costosi

(Di venerdì 10 maggio 2024) Otto milioni e mezzo di visitatori nel 2023 e oltre 400 hotel presenti in città tra proprietà indipendenti e catene internazionali. Bastano questi due dati per fare diuna delle capitali del turismo italiano. Un record affiancato da quello relativo alla maggiore crescita per performanceere: i dati sulla Average daily rate (Adr), ovvero la tariffa media giornaliera calcolata su camera doppia con colazione inclusa, raccontano di un +17,3% sul 2022, raggiungendo quota 155,37 euro a notte e posizionandola seconda solo a Venezia con i suoi 200,86 euro (+15,7% sul 2022). È quanto emerge da un'analisi del data center dell'agenzia AlbergatorePro. E le previsioni per il 2024 prospettano un 2024 di ulteriore crescita: attualmente l'Adr in città è già a quota 163,14 euro. Seguono Firenze con 144,19 euro e +8,9%, Roma con 136,54 euro e +11%, ...

