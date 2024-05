Leonardo vende Underwater Armament Systems siluri a Fincantieri Operazione da 300 milioni di euro

(Di venerdì 10 maggio 2024), gruppo di cantieristica navale controllato al 71% da Cassa Depositi e Prestiti (ossia il ministero dell’Economia), ha firmato un accordo per l’acquisizione da, controllata al 30% dal Mef, della società di subacquea “”. Un’da 300di. Insieme con la recente acquisizione di Remazel Engineering, consolida il posizionamento del gruppo nel settore della subacquea e della difesa navale. Il Consiglio di amministrazione diha deciso anche un aumento di capitale di 400diche sarà utilizzato proprio per finanziare l’. Al perfezionamento di questa,acquisirà ...

Leonardo vende business subacqueo a Fincantieri per massimi 415 milioni di euro - leonardo vende business subacqueo a Fincantieri per massimi 415 milioni di euro - leonardo, big italiano della difesa, ha firmato un accordo vincolante per la vendita della linea di business Underwater Armaments & Systems (UAS) ...

Fincantieri rileva Wass (Underwater Armament) da Leonardo - Fincantieri rileva Wass (Underwater Armament) da leonardo - Fincantieri ha firmato un accordo per l'acquisizione da leonardo della società di subacquea "Underwater Armament Systems" che, insieme con la recente acquisizione di Remazel Engineering S.p.A.

Il Politecnico di Torino non convince gli studenti - Il Politecnico di Torino non convince gli studenti - Israele (Italia) Il senato accademico approva una mozione per la pace. Tende anche a Napoli, bandiera palestinese nella cerimonia di Ancona. Di Luciana Cimino ...