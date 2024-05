Roma - ladri di auto in fuga si scagliano contro i Carabinieri | avevano coltelli e un jummer

(Di venerdì 10 maggio 2024) Unllo di routine nel quartiere di Tor Tre Teste, la scorsa notte, tra giovedì e venerdì 10 maggio, ha indotto ia fermare un’con targa francese. Un sospetto o solo una intuizione ha convinto i militari a intimare l’alt a quella vettura che di fronte al segnale degli uomini dell’Arma ha accelerato nel tentativo di far perdere le proprie tracce.inseguono due sospetti – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)Il tentativo die l’inseguimento Ne è scaturito un inseguimento per le strade del quartiere, dapprima in macchina successivamente a piedi. Una volta raggiunti i due fuggitivi hanno cercato di divincolarsi e di opporre resistenza alle forze dell’ordine e, uno dei due, a un certo punto, ha tentato di mettere una mano in tasca, ma è stato bloccato. A seguito ...

Roma , 8 maggio – I carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per ricettazione e arrestato per istigazione alla corruzione un 50enne georgiano, senza fissa dimora e con precedenti specifici. La ...

Cronache Cittadine ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per ricettazione e L'articolo Roma. In casa aveva refurtiva e oltre 22mila euro in contanti con i quali ha tentato di ...

Cronache Cittadine ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per ricettazione e L'articolo Roma. In auto aveva refurtiva e oltre 22mila euro in contanti con i quali ha tentato di ...

Fermati per un controllo, aggrediscono i carabinieri. Avevano due coltelli - Fermati per un controllo, aggrediscono i carabinieri. Avevano due coltelli - Hanno reagito a un controllo, aggredito i carabinieri e tentato di estrarre un coltello. I militari, però, li hanno bloccati. È accaduto nella notte in via Ugento, in zona Quarticciolo. Tutto è nato ...

Treviso, li fermano per un controllo e in auto scoprono attrezzi da scasso e passamontagna - Treviso, li fermano per un controllo e in auto scoprono attrezzi da scasso e passamontagna - TREVISO - I carabinieri della Stazione di Villorba hanno denunciato un 20enne e un 18enne di Treviso, i quali nel corso di un controllo stradale avvenuto in tempo di notte in viale della Repubblica, s ...

CRIMINALITA’ MINORILE - CRIMINALITA’ MINORILE - Questa mattina, presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale della Polizia Cri ...