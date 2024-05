Volley Senigallia inizia la semifinale per la B

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 10 maggio 2024) Gara 1 sabato 11 maggio contro il Gabicce Gradara in trasferta, 10 Maggio 2024 – Via allaplay-off di C per il Banco Marchigiano Subissati che sabato 11 maggio rende visita al Gabicce Gradara nell'andata della. Dopo l'entusiasmante rimonta compiuta contro Ancona nei quarti, che ha dimostrato la grande forza caratteriale della squadra di coach Roberto Paradisi, un altro avversario duro per le neroazzurre. Il Banco Marchigiano Subissati avrà ancora il minimo vantaggio di giocare il ritorno in casa in virtù del miglior piazzamento della stagione regolare (chiusa al primo posto) ma il regolamento sarà quello del turno precedente, con Golden Set in caso di una vittoria per parte da 3 punti (o da 2). L'andata si gioca a Gradara alle 18 di sabato 11 maggio.