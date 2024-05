Calciomercato Milan , il difensore del Bologna Riccardo Calafiori avrebbe espresso il suo gradimento sulla destinazione Juventus Il Milan sta lavorando in difesa. Detto dell’incontro in sede con l’agente di Malick Thiaw e Maxence Lacroix, Gordon ...

La Juventus finanzia il mercato: 100 milioni dai giovani della Next Gen - La juventus finanzia il mercato: 100 milioni dai giovani della Next Gen - I giovani per finanziare il mercato. La juventus ha le idee chiare, dalla cessione dei giocatori passati per la Next Gen arriveranno i soldi necessari per recitare.

La Juventus valuta le cessioni di Milik e Kean in estate - La juventus valuta le cessioni di Milik e Kean in estate - La società bianconera vorrebbe monetizzare dalle partenze delle due punte, attualmente riserve nella rosa bianconera ...

Juve, Gatti non è certo di restare: con una buona offerta può partire - Juve, Gatti non è certo di restare: con una buona offerta può partire - Federico Gatti potrebbe lasciare la juventus a fine stagione: come riportato da "Calciomercato.com", il difensore centrale classe 1998 non sarebbe incedibile per il club bianconero, ...