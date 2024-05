Basket Serie B Miglior Under 21 BCB coccola Andrea Loro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Mentre la Rimadesio è impegnata ancora nei playout a caccia della salvezza, il mese di maggio in casa Brianza Casasarà dedicato alla programmazione in vista della prossima stagione. Il primo “nodo“ da sciogliere è quello relativo all’allenatore Nazareno Lombardi legato al club da un contratto pluriennale il cui destino però non è ancora noto in termini ufficiali. Si saprà di più nei prossimi giorni. Restano le belle sensazioni della stagione appena conclusa con un’ampia salvezza ottenuta con notevole anticipo e i playoff sfiorati dopo un finale in calando. Il progetto giovani ha funzionato e ulteriore prova è che il vincitore dell’ottava edizione del Trofeo LNP per laB Nazionale Old Wild West per la categoria “giocatore21“ della stagione regolare è...