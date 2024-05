Domenica 12 maggio si rinnova l’appuntamento con la giornata internazionale dell’infermiere

(Di venerdì 10 maggio 2024) Arezzo, 102024 – , nel giorno della nascita di Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne. “Quest’anno – spiega il Presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Arezzo Giovanni Grasso – il tema scelto è Nutriamo la Salute, riprendendo la radice etimologica del nostro nome che, tanto nell’inglese antico da cui deriva il termine Nurse quanto in latino, rimanda al concetto della nutrizione, del prendersi cura di chi ha bisogno. È proprio questo, come ha sottolineato anche la nostra presidente nazionale Barbara Mangiacavalli, che fa l’infermiere nella sua attività quotidiana sottolineando come anche il codice deontologico della professione dica chiaramente che il tempo di relazione è tempo di cura. L’immagine che identificherà questa...

(Adnkronos) – "Sarà per noi sicuramente un Primo maggio di grande valore, la festa del lavoro , della dignità del lavoro . Noi proprio in questo periodo, dopo tanti anni di attesa, abbiamo creato la condizione per rinnovare gran parte dei nostri ...

ITA Airways avvia i collegamenti con il Canada - ITA Airways avvia i collegamenti con il Canada - ITA Airways, la Compagnia nazionale di riferimento, ha avviato oggi i collegamenti con il Canada con il primo volo diretto tra Roma Fiumicino e Toronto. Presenti alla cerimonia del taglio del na [...] ...

Sposalizio del Mare “cerimonia dell’Anello” l’evento riceve il Premio internazionale Leonardo “The Immortal Light” - Sposalizio del Mare “cerimonia dell’Anello” l’evento riceve il Premio internazionale Leonardo “The Immortal Light” - Con la Cerimonia dell’Anello, in programma domani in piazza Garibaldi alle 11, si entra nel vivo della 580esima edizione dello Sposalizio del Mare, la festa con la quale da quasi sei secoli Cervia ...

Mesagne: in programma la Marcia per la Pace, contro tutte le guerre, sabato 11 maggio in Villa Comunale - Mesagne: in programma la Marcia per la Pace, contro tutte le guerre, sabato 11 maggio in Villa Comunale - MESAGNE - “FERMATEVI”, questa è la richiesta che da più parti del mondo si leva, unanime contro le guerre, tutte le guerre, quelle vicine e quelle lontane, quelle conosciute e quelle dimenticate. Con ...