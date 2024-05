Atalanta - sei nella leggenda E non è ancora finita | Roma e Dublin - una settimana da sogno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 10 maggio 2024) Bergamo. Guardando in tribuna al triplice fischio finale, mentre fuori dal Gewiss Stadium esplodevano i fuochi d’artificio e in campo si celebrava il 3-0 di El Bilal, si potevano vedere occhi lucidi, sognanti, abbracci, baci. Quella sensazione di aver assistito a qualcosa che forse non si ripeterà mai più. Forse. Ecco. Tutti volevano godersi il momento, con in sottofondo quella musica che anche a piena notte riecheggia nelle vie: “Ce ne andiamo ao…”. L’è in finale di Europa League. Rileggetela, questa frase, pensandovi a tredici anni fa, di questi tempi, quando battendo il Portogruaro la squadra guidata da Stefano Colantuono raggiungeva la promozione in Serie A. Fantascienza. E poi pensate a oggi:il 15 maggio,o il 22. Tifosi con l’imbarazzo della scelta: prendo le ferie per la Coppa Italia ...