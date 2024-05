Roccella contestata e censurata - ma per Saviano è stato un atto democratico

"Non è un autogol contesta re un ministro?". "Assolutamente no, è una pratica democratica. Anzi, è il contrario della censura". Roberto Saviano risponde così alla domanda di Corrado Formigli. Pochi secondi prima, a PiazzaPulita su La7, è andata in ...

Roccella “La libertà di parola è un diritto non negoziabile” - roccella “La libertà di parola è un diritto non negoziabile” - 1 minuto per la lettura ROMA (ITALPRESS) – “Sono per il diritto al dissenso, sempre. Credo però che garantire la libertà di parola sia un diritto non negoziabile”. A parlare, in un’intervista al Corri ...

La Roccella zittita, Mattarella e gli "incivili" - La roccella zittita, Mattarella e gli "incivili" - A essere continuo bersaglio di insulti beceri da parte di intellettuali «infantili che non vogliono crescere» (saviano è a processo per aver ... e sempre ieri alla ministra Eugenia roccella è stato ...

Roberto Saviano contro la ministra Roccella, lo scrittore difende i contestatori: "Bisognava dare un segnale" - Roberto saviano contro la ministra roccella, lo scrittore difende i contestatori: "Bisognava dare un segnale" - Ospite di Piazzapulita, lo scrittore Roberto saviano ha preso le difese dei contestatori della ministra roccella: “È il contrario della censura” ...