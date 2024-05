Napoli - un’altra suggestione per la panchina | Era già nella lista di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 10 maggio 2024) Spunta un nuovo nome sul taccuino di Deper ladel, era già in orbita del presidente. Alladi Deper il prossimo allenatore del, si è aggiunto a sorpresa un nome nuovo. Antonio Conte rimane una pista complicata, Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini sono concentrati sul finale di stagione mentre Stefano Pioli è alle prese con la società milanista per l’accordo sulla buonuscita, una volta sollevato dall’incarico. Il campionato degli azzurri sta per concludersi: ilsperaqualificazione alla prossima Conference League per la prima voltastoria e potrebbe dare un senso ad una stagione completamente disastrosa. Desta cercando di individuare ...