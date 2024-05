AEW | Stabili sopra i 700 000 gli ascolti di Dynamite - il dato

(Di venerdì 10 maggio 2024)rimane stabilei 700.000 spettatori, segnando un leggero incremento del 3% rispetto a sette giorni prima. 711.000 sono stati i fan connessi, mediamente, durante la diretta del main show che ha visto, tra gli altri, Adam Copeland sconfiggere (mantenendo il TNT Title) Brody King in un match senza squalifiche. TV RATINGS ARE INAEWlast night on TBS Wrestlenomics (@wrestlenomics) May 9, 2024 Ilè ottimo se si guarda alla concorrenza di NBA ed NFL, che sono saliti di diversi punti percentuali rispetto alla settimana precedente, con il main show AEW che ha contenuto decisamente il rimbalzo di, rimanendo finalmente stabile dopo settimane di discesa e crolli improvvisi.

Firenze, 6 aprile 2024 - Invocano la stabilizzazione, anche e soprattutto per il bene dei ragazzi . Sono gli specializzandi nel sostegno , docenti con anni di esperienza alle spalle in classe, accanto agli alunni più fragili, che chiedono di essere ...

Mediobanca scatta in Borsa dopo conti sopra le attese - Mediobanca scatta in Borsa dopo conti sopra le attese - Avvio in positivo per i principali listini del Vecchio Continente, con l’attenzione del mercato che resta sulle trimestrali. A Piazza Affari in luce Iveco dopo la trimestrale Le Borse europee aprono i ...

Iveco festeggia i conti sopra le stime, gli analisti sono positivi - Iveco festeggia i conti sopra le stime, gli analisti sono positivi - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Iveco Group festeggia con un rialzo arrivato quasi al 7% i conti del primo trimestre sopra le aspettative e la conferma ...

Iveco Group: in I trim utile lieve calo a 22 mln, ricavi stabili 3,367 mld (RCO) - Iveco Group: in I trim utile lieve calo a 22 mln, ricavi stabili 3,367 mld (RCO) - Utile adjusted sale a 153 mln, sopra stime (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mag - Iveco Group ha chiuso il primo trimestre con ricavi consolidati per 3,367 miliardi di euro, in linea con il pri ...