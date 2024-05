(Adnkronos) – La Roma non riesce nell’impresa, non va oltre il 2-2, incassato solo nel finale dopo essere andata in vantaggio di due gol, in casa del Bayer Leverkusen, con i tedeschi che conquistano un posto nella finale di Europa League dove la ...

Ascolti tv giovedì 9 maggio 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 9 maggio 2024? Su Rai 1 è andato in onda Bayer Leverkusen-Roma . Su Rai 2 Eurovision Song Contest. ...

Leverkusen, 10 maggio 2024 – La Roma ha sfiorato l’impresa contro il Bayer Leverkusen. Una doppietta su calcio di rigore di Leandro Paredes aveva riportato il punteggio in parità, facendo sognare i giallorossi , avanti per 0-2. Poi il destino ha ...

I tedeschi non avevano gradito il ko nella semifinale 2023. Stanisic: "Sapevamo che avrebbero fatto i furbett"

Bayer Leverkusen-Roma, Frimpong sfotte anche in tv: ecco cos'ha detto - bayer leverkusen-roma, Frimpong sfotte anche in tv: ecco cos'ha detto - Protagonista in campo ma soprattutto fuori, Jeremie Frimpong ha fatto il bello e il cattivo tempo durante bayer leverkusen-roma. L`olandese ha provocato in svariati.

Europa League, la finale sarà Atalanta-Bayern Leverkusen - Europa League, la finale sarà Atalanta-bayern Leverkusen - Sarà Atalanta-bayer Leverkusen la finale di Europa League il 22 maggio a Dublino. Nel ritorno delle semifinali la Dea travolge 3-0 il Marsiglia ...