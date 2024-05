Canottaggio - gli equipaggi dell’Italia per il Preolimpico di Lucerna | 6 imbarcazioni azzurre alla ricerca dei Giochi

(Di venerdì 10 maggio 2024) Saranno 6 gliimpegnati nella regata finale di qualificazione olimpica di, in programma a, in Svizzera, da domenica 19 a martedì 21 maggio, ai quali vanno aggiunte le 3del para. Va ricordato che nelgliche si qualificheranno adovranno avere la stessa composizione aidi Parigi 2024, a meno di variazioni per ragioni mediche. Confermati glidel quattro senza senior maschile di Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl, d’argento agli Europei, dell’ammiraglia femminile, di bronzo nella rassegna continentale, di Giorgia Pelacchi, Linda De ...

Va in archivio la seconda giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di Canottaggio , in corso a Varese, in Italia: l’Italia chiude con un bilancio di sei equipaggi in Finale A nelle specialità olimpiche e con una vittoria ed un quarto ...

Mancano ormai tre giorni al via dei Campionati Europei 2024 di Canottaggio , in programma a Szeged (Ungheria) da giovedì 25 a domenica 28 aprile. La rassegna continentale è valevole inoltre come evento di qualificazione olimpica per tutti i Paesi ...

Si chiude la prima giornata degli Europei di Canottaggio di scena a Szeged , in Ungheria. In acqua dodici dei quattordici equipaggi italiani impegnati in questo weekend lungo. SPECIALITA’ OLIMPICHE Doppio maschile composto da Luca Rambaldi e Matteo ...

