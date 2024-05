Cosa mi aspetta adesso Eleonora Giorgi - come sta dopo il tumore e l’intervento

(Di venerdì 10 maggio 2024)sta lottando ogni giorno per sconfiggere ilche l’ha purtroppo colpita nei mesi scorsi. Recentemente è stata anche al matrimonio del figlio Andrea Rizzoli e a luglio prenderà parte alle nozze dell’altro figlio Paolo Ciavarro con Clizia Incorvaia. Ora l’attrice ha rotto nuovamente il silenzio, soffermandosi sulle sue condizioni di salute. E ha confessato di aver dovuto affrontare cose molto forti. Infatti,a causa delsi è sottoposta a cure e ad un’operazione molto dure ma sta cercando di stringere i denti ed andare avanti. Intervistata dal settimanale Gente, ha anche anticipato a tuttile riserverà il prossimo futuro. Ha ancora da fare dei passi decisivi per provare a mettersi definitivamente alle spalle questa ...

Eleonora Giorgi e la rivelazione sui figli . Dall’anno scorso la popolare attrice sta affrontando una difficile battaglia con un tumore al pancreas. Un mese fa circa si è sottoposta all’operazione per asportarlo poi per lei è arrivato un bel giorno ...

Personaggi tv. Eleonora Giorgi , come sta dopo l’intervento – L’attrice e regista italiana si è recentemente sottoposta ad un’operazione medica dopo la scoperta di una grave malattia, ecco come sta ora. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi ...

Proprio di recente, Eleonora Giorgi si è mostrata felice e sorridente alle seconde nozze del figlio Andrea: ma come sta dopo l’operazione per il tumore al pancreas? A parla re della malattia ci ha pensato la diretta interessata… L’attrice è stata ...

Eleonora Giorgi racconta la malattia: “Non volevo farmi operare” - Eleonora giorgi racconta la malattia: “Non volevo farmi operare” - Scopri tutti i dettagli. L’attrice Eleonora giorgi è in piena battaglia per sconfiggere un tumore al pancreas che le è stato diagnosticato solamente di recente. Dopo un ciclo di chemioterapia, ...

Eleonora Giorgi come sta: «Riprenderò la chemioterapia (dagli effetti devastanti) perché voglio veder crescere il mio nipotino Gabriele» - Eleonora giorgi come sta: «Riprenderò la chemioterapia (dagli effetti devastanti) perché voglio veder crescere il mio nipotino Gabriele» - Eleonora giorgi continua la sua lotta contro il tumore al pancreas. Dopo una prima fase di accettazione, l'attrice ha dovuto rimbocccarsi le maniche e lottare contro la malattia, con le unghie e con i ...

Eleonora Giorgi, come sta dopo l'intervento per il tumore: "Ho fatto chemio devastanti, ora un nuovo ciclo" - Eleonora giorgi, come sta dopo l'intervento per il tumore: "Ho fatto chemio devastanti, ora un nuovo ciclo" - Eleonora giorgia sta tornando piano piano a una vita normale dopo la grande paura vissuta negli ultimi mesi, quando le è stato diagnosticato un tumore al pancreas: "Tra i più pericolosi, con ...