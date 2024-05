Talent Day della Reggia Outlet per favorire l’occupazione

(Di venerdì 10 maggio 2024) LaDesignerdel Gruppo McArthurGlen continua a sostenere candidati e mondo del lavoro in Campania attraverso incontri periodici, nati per offrire finestre aperte sul mondo del lavoro. Il prossimo appuntamento con ilDay è previsto per martedì 14 maggio presso il Grand Hotel Vanvitelli a Caserta. Sul sito è possibile consultare i dettagli per la partecipazione e le posizioni aperte:Day LaColtivare relazioni tra domanda e offerta, promuovere la comunicazione tra grandi aziende e aspiranti candidati desiderosi di nuove opportunità sono solo alcuni degli aspetti fondamentali del patrocinio del Gruppo, leader europeo nel settoreproprietà, sviluppo e gestione dei Designer. Questo impegno verso la comunità è parte integrante ...

Con la bella stagione torna puntuale l’appuntamento con il Fashion Festival a La Reggia Designer Outlet , previsto per domenica 7 aprile in contemporanea con gli altri centri McArthurGlen di Barberino, Castel Romano, Noventa di Piave e Serravalle. ...

La Giornata Mondiale della Terra è dal 1970 la più grande manifestazione ambientale dedicata al Pianeta. Si celebra il 22 aprile, e per l’occasione, come ogni anno, La Reggia Designer Outlet del gruppo McArthurGlen ha organizzato giochi e attività ...

Tutto pronto per l’edizione campana della JoyRun, la competizione ideata da La Reggia Designer Outlet - Tutto pronto per l’edizione campana della JoyRun, la competizione ideata da La reggia Designer outlet - Tutto pronto per l'edizione campana della JoyRun, la competizione podistica ideata da La reggia Designer outlet. Domenica 12 maggio si terrà la seconda edizione della competizione ...

JoyRun, al via quattro gare a sostegno di Fispes - JoyRun, al via quattro gare a sostegno di Fispes - Milano - Aperte le iscrizioni alla seconda edizione nazionale della JoyRun by McArthurGlen, quattro gare da 10km di corsa competitiva e quattro fun run per tutta la famiglia con lunghezze variabili fi ...

Reggia di Caserta, nuovo record: la pacifica “invasione” di quasi 15mila visitatori - reggia di Caserta, nuovo record: la pacifica “invasione” di quasi 15mila visitatori - Alla reggia, ieri, è stato il solito pienone delle prime domeniche del mese ad accesso gratuito: a fine giornata sono stati registrati, infatti, 14.953 accessi, un dato che ha riportato ...