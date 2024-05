Ance - spalma-Superbonus su almeno 16 miliardi di lavori

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Sulla base delle dichiarazioni di Giorgetti in Parlamento secondo cui l'emendamento è finalizzato a recuperare2,4nel 2025-2026, possiamo stimare che saranno interessati16diattualmente in corso". Lo dice l'all'ANSA in merito aipotenzialmente interessati dall'obbligo di rateizzazione dei crediti delsu 10 anni che, ha annunciato il governo, interesserà le spese sostenute nell'esercizio fiscale vigente alla data di entrata in vigore del decreto, quindi nel 2024.

Il governo Meloni è finito nel mirino per il decreto Welfare , la decisione di fatto di risparmia re sui non autosufficienti ha tradito Famiglie e anziani che contavano su quelle risorse. Piovono critiche da parte delle associazioni di settore: ...

Nonostante l’ultima manovra il finanziamento effettivo è tagliato dall’inflazione: servirebbero 9,2 miliardi per tornare al 6,7%. In valore reale dote giù del 2,2% rispetto al 2021 Segui su affar Italia ni.it

Superbonus, ex Ilva e Ponte sullo Stretto: cosa c’è sui giornali di oggi - Superbonus, ex Ilva e Ponte sullo Stretto: cosa c’è sui giornali di oggi - Arriva lo spalmacrediti per 10 mld di lavori per il superbonus e lo sblocco delle fatture arretrate nel giro di uno-due mesi attraverso l’intervento di Sace per l’Ex Ilva. Quattro mesi di tempo in più ...

Banche: dopo gli utili record drogati dai tassi Bce, resterà sulla cresta dell’onda chi ha puntato sul risparmio gestito - Banche: dopo gli utili record drogati dai tassi Bce, resterà sulla cresta dell’onda chi ha puntato sul risparmio gestito - Le 7 sorelle del settore bancario italiano nel primo trimestre di quest'anno hanno visto confermare l'eccezionale trend dello scorso anno con utili in crescita del 26%. Ma quando Lagarde staccherà la ...

Streetwear vintage e sartorialità, la moda con un passato da raccontare - Streetwear vintage e sartorialità, la moda con un passato da raccontare - C'è per le giovani generazioni una fascinazione per il passato che scoprono dalle parole dei loro genitori, attraverso la musica, i film o le serie tv, basti solo pensare al grande successo tra i più ...