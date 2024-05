(Di venerdì 10 maggio 2024) Italia del: milioni disono chiamate a riporre critiche e rivendicazioni perché al governo c’è una presenza autoritaria che vuole imporre decisioni che riguardano i loro corpi. Slogan come “Decido io” o “Il corpo è mio” vengono banditi dal dibattito pubblico. L’azione del responsabile alla comunicazione stabilisce che chiunque pronunci simili parole debba essere criminalizzata. Da uno a dieci anni di carcere vengono assegnati alle ragazze che vogliono abortire. Quelle che usano contraccettivi trovano muri dappertutto e se esigono di poter avere una libera sessualità senza dover per forza concepire un figlio ad esse viene applicata la gogna pubblica in ragione del Decreto “Destino di Maria”. Il modello femminile che viene diffuso è quello della vergine gravida e a ciascuna viene assegnata una medaglia per aver partorito innumerevoli cloni ...

Quando l’utero delle donne divenne proprietà di Stato: così mi immagino l’Italia del futuro - Quando l’utero delle donne divenne proprietà di Stato: così mi immagino l’Italia del futuro - Italia del futuro: milioni di donne sono chiamate a riporre critiche e rivendicazioni perché al governo c’è una presenza autoritaria che vuole imporre decisioni che riguardano i loro corpi. Slogan com ...

Dialogo, dissenso o censura: la natalità al centro del dibattito - Dialogo, dissenso o censura: la natalità al centro del dibattito - Nessuno qui vuole imporre decisioni sul corpo delle donne. Il nostro obiettivo è garantire che ogni ... Proposte e visioni per il futuro Nel contesto di queste tensionie dopo l'accaduto, l'evento è ...

In Basilicata un fondo di microfinanza per nuove imprese - In Basilicata un fondo di microfinanza per nuove imprese - Nel bando - è stato spiegato - sono previsti due milioni per le attività avviate da donne e 2,5 milioni per i giovani under 35. "Costruiamo futuro per le idee di lavoro - ha concluso Megale - ...