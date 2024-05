La Gioconda deve tornare in Toscana E l' associazione fa ricorso al Consiglio di Stato

(Di venerdì 10 maggio 2024) In Francia, un'ha fattoaldiper chiedere la restituzione dellaai quattordici presunti discendenti di Leonardo Da Vinci, che vivono in

“La Gioconda è nostra”. I discendenti di Leonardo fanno causa alla Francia per riaverla - “La gioconda è nostra”. I discendenti di Leonardo fanno causa alla Francia per riaverla - Vivono in toscana ed hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato transalpino per chiedere la restituzione del capolavoro ...

Torna ‘Pratomagnomo’, la terza edizione nel parco dell’Abbazia di San Salvatore a Soffena - Torna ‘Pratomagnomo’, la terza edizione nel parco dell’Abbazia di San Salvatore a Soffena - PratomaGnomo è un’iniziativa realizzata dal Comune di Castelfranco Piandiscò con Fondazione toscana Spettacolo onlus, in collaborazione con l’Associazione culturale I Guardiani dell’oca e la Direzione ...

Gnomi in festa-Pratomagnomo - Gnomi in festa-Pratomagnomo - Due giorni dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, sabato 18 e domenica 19 maggio, tra spettacoli, laboratori e attività all’aria aperta ...