Ascolti TV | dati Auditel di ieri - giovedì 9 maggio 2024

(Di venerdì 10 maggio 2024)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Europa League: Bayern Leverkusen-Roma ha totalizzato 3917 spettatori (18,78% di share). La puntata della fiction Viola come il mare su Canale5 ha conquistato in media 2515 spettatori (share 14,02%). Il film Mission: Impossible – Fallout su Italia1 ha realizzato in media 833 spettatori (5,06%); su Rai2 la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contestha portato a casa 2817 spettatori (13,93%), mentre il film Storia di mia moglie su Rai3 ha avuto 694 spettatori (3,87%). Su Rete4 la puntata del programma ...

