Oggi il frosinone Ancora turnover Lautaro in panchina

(Di venerdì 10 maggio 2024) Sarà un’Interuna volta rivoluzionata quella che stasera alle 20.45 si presenterà al cospetto del. I nerazzurri devono riscattarsi dopo la sconfitta in casa del Sassuolo, la seconda in campionato e sempre contro lo stesso avversario, ma col titolo di campione d’Italia già in tasca Simone Inzaghi (nominato ieri allenatore del mese di aprile dalla Lega Serie A) ha anche la necessità di dare il giusto premio a quei calciatori che hanno giocato meno durante l’anno, nonché di far riposare qualche elemento la cui stagione proseguirà dopo la fine della Serie A con Europei e Copa America, prima di cominciare la prossima. Tra questi c’èMartinez, chepotrebbe partire inlasciando spazio ad Arnautovic al fianco di Thuram. Nuova opportunità anche per Bisseck in difesa, ...

Lotta salvezza, il calendario delle squadre coinvolte - Lotta salvezza, il calendario delle squadre coinvolte - 9 punti per salvarsi. È quanto resta alle squadre ancora impantanate nei bassifondi della classifica della Serie A 2023-24. Laè retrocessa ufficialmente a frosinone, con quattro turni d'anticipo, ment ...

