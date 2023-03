Lady Gaga è Harley Quinn | le prime foto dal set di Joker

(Di sabato 25 marzo 2023) A distanza di sette mesi da quandoha annunciato la sua presenza nel film: Folie A Deux, oggi sono trapelate lerealizzate sul set.ason the set of2. pic.twitter.com/AVoTMWGzJi — Pop Base (@PopBase) March 25, 2023 Dopo A Star Is Born e House of Gucci la cantante tornerà al cinema con quello che è a tutti gli effetti il suo terzo film che uscirà il prossimo 4 ottobre 2024. In: Folie A Deux la vedremo nel ruolo di, la partner del protagonista, ruolo precedentemente rivestito da Margot Robbie in Suicide Squad e in Birds of Prey. I media americani parlavano del possibile arrivo di ...

Il sequel di Joker di Todd Phillips, Folie à deux , è ancora in fase di riprese a New York, e queste ultime foto e video dal set ci fanno dare na prima occhiata a con il costume di Harley Quinn . Phillips aveva già condiviso una prima immagine ufficiale della pluripremiata vincitrice del Grammy insieme a Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck, ma ...

Joker: Folie à Deux, finalmente Lady Gaga col costume di Harley Quinn [FOTO e VIDEO] Movieplayer

Le attendavamo da settimane ed eccole finalmente approdate in Rete le prime immagini di Lady Gaga col costume e il make up di Harley Quinn ...L’attesa per tutti i little monsters in giro per il mondo è finita: nel pomeriggio di oggi, sabato 25 marzo, sono spuntate online le prime immagini in assoluto di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn ...