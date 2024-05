Inter-Lazio 1-1 - gol di Kamada e Dumfries

(Di domenica 19 maggio 2024) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 nel match valido per la penultima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri, già campioni d’Italia, salgono a 93 punti. I biancocelesti salgono a 60 e restano in corsa per un piazzamento europeo. Al 4? gol dellacon Castellanos, tutto inutile perché il Var segnala suo fuorigioco. Altra occasione biancoceleste al 16?, una papera di Acerbi regala palla allache riparte, Castellanos arriva al tiro in area e Sommer para. Tocca all’insidiare la porta dellaal 27?, Dimarco tira da lontano di sinistro ma Provedel manda in angolo. Un’identica azione vede i due ancora protagonisti un minuto dopo.sblocca la partita al 32? con un sinistro dal centro al limite dell’area, secondo gol in questo ...

