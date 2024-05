Atletica - Fausto Desalu vince i 200 a Barcellona Sigillo di Malavis - debutto di Mesl -k, Bocchi rientra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024)ha vinto i 200 metri al Meeting dicon l’alto tempo di 20.73 (1,8 m/s di vento a favore), ben superiore al recente 20.47 corso a Milano. Il Campione Olimpico della 4×100 sta faticando a ritrovare la forma dei giorni migliori e anche sul mezzo giro di pista non sembra trovare lo smalto che tre anni fa gli permise di pennellare quella leggendaria curva a Tokyo. Il velocista lombardo, che non è stato convocato per le recenti World Relays, cercherà di migliorarsi in vista degli ormai imminenti Europei. In terra spagnola ha vinto anche Soniai (4.50 alla seconda prova nel salto con l’asta, a un solo centimetro dal personale) superando Maria Roberta Gherca (terza con 4.20) e Virginiza Scardanzan (quarta con 4.10), mentre Irene Siragusa è terza sui 100 metri con 11.30 (1,3 m/s di vento alle ...