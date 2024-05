F1 - Toto Wolff ammette le difficoltà della Mercedes | Andiamo avanti lentament - mentre gli altri migliorano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Anche il fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna ha proposto unaben poco brillante. Max Verstappen ha vinto la gara con appena 725 millesimi su Lando Norris (McLaren),è terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 7.9 secondi. Lewis Hamilton ha concluso in sesta posizione con un distacco di 35.1 secondichiude in settima posizione George Russell a 47.1. Posizioni e distacchi che non fanno che aumentare i dubbi all’interno del team di Brackley, come spiega il team principal: “Penso che quello che stiamo vedendo è una macchina che migliora leggermente in maniera fisiologica. Non certo un miglioramento miracoloso che può portare la vettura nella giusta finestra di utilizzo delle gomme oppure per un bilanciamento perfetto. Sono crescite di un decimo o ...