Calcio - la domenica della 37a giornata di Serie A sancisce la retrocessione del Sassuol - l’Udinese si salva con l’Empoli

(Di domenica 19 maggio 2024) Va in archivio una37a e penultimaA 2023-2024 davvero emozionante. Cinque incontri che hanno detto moltissimo specialmente a riguardolotta salvezza. In classifica l’Inter si porta a quota 93 punti contro i 74 del Milan ed i 67coppia Bologna-Juventus che si sfideranno domani. L’Atalanta si è portata a quota 66 punti, mentre la Roma si trova a 63 in zona Europa League a +3 sulla Lazio. In zona Conference League la Fiorentina co 54 punti e +1 sul Torino e +2 sul Napoli. In zona, invece, il Cagliari sale a quota 36 punti in 14a posizione a -1 dal Lecce. 15° il Frosinone con 35 punti, quindi 16° l’Hellas Verona con 34 a braccetto con. Salernitana e ...

Tempo di lettura: 3 minuti domenica 19 maggio in piazza Nassiriya, dalle 9.30 alle 13, Comune, Asl, Amici di Pluto e Circolo Amici per l’Ambiente insieme per una giornata all’insegna della sensibilizzazione e del benessere degli amici a quattro ...

Liga , il match più interessante del penultimo turno è lo scontro diretto per l’Europa League tra Betis e Real Sociedad. Situazione ancora movimentata pure in zona salvezza: pronostici . La partita da cerchiare in rosso, in questa penultima giornata ...

Serie A, la Roma batte di misura il Genoa. Decide una rete di Lukaku - Serie A, la Roma batte di misura il Genoa. Decide una rete di Lukaku - Si è concluso con il successo di misura della Roma sul Genoa per 1-0 il posticipo domenicale della trentasettesima giornata di Serie A allo stadio Olimpico. A decidere l'incontro in ...

Paola Cortellesi a Genova per 'Petra': gelato in via Balbi prima delle riprese - Paola Cortellesi a Genova per 'Petra': gelato in via Balbi prima delle riprese - E nella giornata di domenica 19 maggio 2024 Paola Cortelli, attrice protagonista della serie tv, è tornata a fare visita alla gelateria Balbi di via Balbi, ormai una tappa fissa in occasione delle ...

Il 26 maggio torna la Giornata delle dimore storiche italiane - Il 26 maggio torna la giornata delle dimore storiche italiane - Sarà possibile visitare gratuitamente oltre 550 monumenti che non lasceranno deluse le persone che vi si recheranno.