Posticipo Serie A - Roma-Genoa 1-0

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 19 maggio 2024) 22.44 Unain dieci riesce a piegare 1-0 ilall'Olimpico. Laci prova con tantissimi tiri da fuori, ma la mira è sempre alta.pericoloso nelle ripartenze. Il copione non cambia nella ripresa coi giallorossi in costante proiezione offensiva e rossoblù a difendersi con ordine.nisti in 10 dal 73': doppio cartellino giallo in pochi secondi per Paredes.Nonostante l'inferiorità numerica laspinge e trova il vantaggio con la 'capocciata' vincente di Lukaku su cross dalla destra di El Sharaawy (79').