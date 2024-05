Pagelle Roma-Genoa 1-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di domenica 19 maggio 2024) Le, ie ildi1-0, match della trentasettesima giornata di. Un gol di Lukaku regala l’aritmetica certezza del sesto posto ai giallorossi, che possono ancora sperare nella Champions League. Poche emozioni e tanta imprecisione nel primo tempo. Latenta spesso le soluzioni dalla distanza, ma i calciatori giallorossi sono imprecisi e non trovano mai lo specchio della porta. Gli ospiti attendono la manovra di Pellegrini e compagni e cercano la ripartenza. Nella ripresa laprova ad aggiustare la mira. Al 50? Cristante calcia dalla distanza: forte, ma centrale, Martinez blocca in due tempi. Al 54? ci prova Lukaku con un colpo di testa, ma il portiere rossoblù è ...

