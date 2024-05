Un gol di Lukaku contro il Genoa blinda il sesto posto e regala una speranza Champions alla Roma

(Di domenica 19 maggio 2024)il gol con cui i giallorossi superano il, 1-0 il finale, nella 37esima giornata del campionato di Serie A. Un gol seguito da un cartellino giallo pesante perché il belga era diffidato. Non ci saràl'Empoli e chissà seresterà in giallorosso. De Rossi tiene vive le speranze, anche se sarà un incastro. Per l'ultima partita della stagione all'Olimpico, De Rossi lancia Baldanzi titolare dal 1' con Pellegrini e. In casa, Gilardino, fresco del prolungamento del contratto con i liguri per altri due anni, schiera dal 1' l'ex del match Kevin Strootman e tiene fuori Gudmundsson. Latiene l'iniziativa, ma per il primo tentativo ci ...

