L' incidente - i soccors - il giallo sul ritrovamento | cosa è successo all' elicottero di Raisi

Iran, incidente all'elicottero di Raisi. "Stabilito un contatto con 2 passeggeri" - Iran, incidente all'elicottero di raisi. "Stabilito un contatto con 2 passeggeri" - ancora mistero sulla sorte del presidente iraniano Ebrahim raisi dopo l'incidente che ha coinvolto un convoglio di elicotteri sul quale viaggiava, insieme all'entourage, che avrebbe fatto un ...

Incidente in elicottero, ansia per la sorte di Raisi. Khamenei: «Pregate» - Incidente in elicottero, ansia per la sorte di raisi. Khamenei: «Pregate» - «Non è ancora chiaro cosa sia successo all’elicottero del presidente dell’Iran, ma fonti diplomatiche in Occidente stimano che raisi non sia sopravvissuto», ha riferito in un aggiornamento la tv ...

La guida suprema del futuro: ora il regime iraniano può cambiare - La guida suprema del futuro: ora il regime iraniano può cambiare - Le notizie sulla sorte di raisi sono ancora incerte, anche se simili appelli fanno capire che la preoccupazione è grande a Teheran. Non solo tra gli iraniani che ancora confidano nella Repubblica ...