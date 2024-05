Basket 3×3 - assegnati tutti i pass per Parigi 2024 a Debrecen Il caso strano della Francia maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Si è chiuso il Preolimpico di3×3 ae, per conseguenza, anche la questione deiolimpici è definitivamente in archivio. Sono state infatti definite le 8 squadre per ciascun torneo che parteciperanno alle Olimpiadi di; in questo contesto si sono definiti i rispettivi ultimi tre posti. Per quel che riguarda gli uomini, dopo due partite al cardiopalma labatte prima la Germania 19-17 all’overtime e poi la Mongolia per 21-20, conquistando quelolimpico che non era automatico in virtù delle particolari regole legate al 3×3. A conquistare, e nettamente, l’altro posto aè la Lituania (21-9 alla Spagna e 21-15 alla Polonia). Si arriva così al Mongolia-Polonia decisivo per il terzo posto alle Olimpiadi: un ...