L' elicottero di Raisi coinvolto in un incidente - Khamenei | Non ci saranno interruzioni

(Di domenica 19 maggio 2024) L'su cui viaggiava il presidente iraniano Ebrahimè statoin un non meglio precisato "" nella provincia iraniana dell'Azerbaigian orientale, mentre il leader rientrava dopo aver inaugurato una diga insieme al presidente azero. Le informazioni ufficiali sono state frammentarie e contraddittorie. Dopo ore di ricerche in condizioni estreme, con il meteo avverso e fitta nebbia in una zona montuosa, la tv di Stato ha reso noto che il velivolo era stato ritrovato. Notizia poi smentita dalla Mezzaluna rossa iraniana. Il vicepresidente esecutivo iraniano Mohsen Mansouri aveva invece riferito che era stata stabilita una comunicazione con uno dei passeggeri dell'e l'equipaggio di volo, da cui risultava che la gravità dell'non è stata ...

