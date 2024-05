Spider-Man 4 di Tom Holland riceve un aggiornamento significativo da Sony

Nelle scorse ore è emerso in rete del materiale riguardante Marvel’s Spider-Man : The Great Web, gioco multiplayer dedicato all’Uomo Ragno di Insomniac Games e tristemente cancellato da Sony . In modo non del tutto inaspettato, questi contenuti ...

Ghost of Tsushima è il 2° miglior lancio di Sony su Steam, batte anche God of War e Spider-Man - Ghost of Tsushima è il 2° miglior lancio di sony su Steam, batte anche God of War e spider-man - Ghost of Tsushima è diventato il secondo miglior lancio su Steam per sony, battendo anche nomi importanti come God of War e spider-man. Vediamo i dettagli.

Spider-Man 4, emergono nuovi dettagli sulla data di uscita e sulla trama della saga Marvel - spider-man 4, emergono nuovi dettagli sulla data di uscita e sulla trama della saga Marvel - L’insider Daniel Richtman, noto per la sua affidabilità, ha rivelato dettagli intriganti sulla trama di spider-man 4, suggerendo un collegamento con Venom. Secondo Richtman, il frammento del simbionte ...

Spider-Man 4, un insider svela alcuni dettagli importanti sulla trama e sulla data d'uscita - spider-man 4, un insider svela alcuni dettagli importanti sulla trama e sulla data d'uscita - L'insider Daniel Richtman ha pubblicato alcune interessanti informazioni sul futuro di spider-man 4 di Tom Holland, che lo collegherebbero a un altro personaggio dell'Universo Marvel.