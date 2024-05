Playout Serie C | Monopol - Potenz - Vis Pesaro e Novara sal -e, giù Fiorenzuola Recanat -se, Monterosi e Francavilla

La diretta scritta di Monopoli-Virtus Francavilla , match valevole per il ritorno dei playout del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . Nella sfida di andata le due squadre pugliesi hanno terminato la contesa sul punteggio di 1-1. L’esito del ...

Vanno in archivio gli ultimi due Playout della Serie C 2023 / 2024 , quelli del girone C, e ci sono gli ultimi due verdetti: Monopoli salvo e Virtus Francavilla in Serie D, il Potenza resta in Serie C e il Monterosi torna tra i dilettanti. Incredibile ...

Playout, Potenza e Monopoli salvi: retrocedono Monterosi e Virtus Francavilla - playout, Potenza e Monopoli salvi: retrocedono Monterosi e Virtus Francavilla - Dopo otto stagioni finisce l'avventura in serie C della Virtus Francavilla che va vicina alla salvezza ma retrocede dopo il pareggio al Veneziani contro il Monopoli. Biancoverdi sotto nel punteggio ...

