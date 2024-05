Terrorismo: legge trasversale contro la radicalizzazione jihadista. Previsto nuovo delitto: carcere da 2 a 6 anni - Terrorismo: legge trasversale contro la radicalizzazione jihadista. Previsto nuovo delitto: carcere da 2 a 6 anni - Contro tutto questo è stata presentata alla Camera una proposta di legge ‘trasversale’ firmata dai vertici del Copasir e cioè dal presidente Lorenzo Guerini (Pd), dal vicepresidente Giovanni Donzelli ...

Puglia: il capogruppo Fdi nel consiglio regionale indagato per corruzione elettorale - Puglia: il capogruppo Fdi nel consiglio regionale indagato per corruzione elettorale - Il capogruppo di FdI in Consiglio regionale ha poi rammentato una vicenda giudiziaria per la quale il suo rivale politico fu arrestato nel 2004 e poi condannato. Ventola ha ricordato inoltre che lo ...

Salerno, Iannone (FdI): Salerno non è una città sicura - Salerno, Iannone (fdi): Salerno non è una città sicura - «In riferimento al crescente numero di furti che si consumano a cadenza quasi quotidiana nella zona del quartiere Arbostella - si legge in una nota - è quanto mai necessaria una interrogazione al ...