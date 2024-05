Supermedia AGI YouTrend - FdI stabil - Lega e Forza Italia appaiati

AGI - Dopo le elezioni regionali in Basilicata sono alle nostre spalle e a un mese e mezzo dalle europee, la Supermedia dei sondaggi mostra FdI saldamente al primo posto, con Pd e M5s stabilmente in seconda e terza posizione, mentre si allarga ...

AGI - Dopo le elezioni regionali in Basilicata sono alle nostre spalle e a un mese e mezzo dalle europee, la Supermedia dei sondaggi mostra FdI saldamente al primo posto, con Pd e M5s stabilmente in seconda e terza posizione, mentre si allarga ...

Europee, obiettivo 4 per cento. Da Calenda e Renzi, da Bonelli a De Luca, le strategie (e le trovate) dei piccoli partiti - Europee, obiettivo 4 per cento. Da Calenda e Renzi, da Bonelli a De Luca, le strategie (e le trovate) dei piccoli partiti - In equilibrio sul crinale. Un comizio in più, una trovata di marketing elettorale. Bisogna inventarsele tutte, per superare la soglia fatidica del 4 per cento. Sono giorni frenetici ...

Sondaggio Supermedia gela la sinistra: FdI stacca il Pd, crolla il M5S - Sondaggio supermedia gela la sinistra: FdI stacca il Pd, crolla il M5S - La media ponderata delle ultime rilevazioni sorride alla coalizione di centrodestra. Il partito della premier stacca il Pd a trazione Schlein di quasi 7 punti percentuali ...

La Supermedia gela la sinistra: FdI stacca il Pd, crolla il M5S - La supermedia gela la sinistra: FdI stacca il Pd, crolla il M5S - Nota metodologica: La supermedia youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 2 al 15 maggio, è ...