Roma-Genoa 1-0 | il tabellino

La Roma vince in dieci contro il Genoa: Lukaku gol d'addio - La Roma vince in dieci contro il Genoa: lukaku gol d'addio - All'Olimpico la Roma ha battuto il Genoa 1-0 nel posticipo della 37ª giornata di Serie ... è stato lo stesso El Shaarawy a pennellare il pallone per l'1-0 di lukaku, forse l'ultimo gol della sua breve ...

Roma-Genoa, i tifosi fuori dall’Olimpico: “Ottima stagione, ripartire da Svilar e De Rossi”. Ma non mancano le critiche | VIDEO - roma-genoa, i tifosi fuori dall’Olimpico: “Ottima stagione, ripartire da Svilar e De Rossi”. Ma non mancano le critiche | VIDEO - roma-genoa, i tifosi fuori dall’Olimpico elogiano Svilar L ... Non manca chi boccia completamente il percorso di lukaku e compagni: “Anno deludente. Se analizziamo il risultato che abbiamo in mano non ...

Pagelle di Roma-Genoa 1-0: Lukaku decisivo nonostante De Winter e Vogliacco. Paredes, che ingenuità - Pagelle di roma-genoa 1-0: lukaku decisivo nonostante De Winter e Vogliacco. Paredes, che ingenuità - Roma e Genoa ne approfittano per un po’ di turnover ... Potrebbe essere la fine ma invece arriva il colpo di testa di lukaku che manda avanti i giallorossi. Per il belga, ammonito e quindi ...