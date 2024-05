Lukaku dà la vittoria alla Roma contro il Genoa | giallorossi matematicamente sesti - Lazio settima

La Roma vince in dieci contro il Genoa: Lukaku gol d'addio - La Roma vince in dieci contro il Genoa: lukaku gol d'addio - Sono serviti 79 minuti per trovare l'invenzione giusta, è stato lo stesso El Shaarawy a pennellare il pallone per l'1-0 di lukaku, forse l'ultimo gol della sua breve carriera giallorossa. Svilar ...

