Tennis | Zverev vince internazionali di Roma Ma festa per Sara Errani e Jasmine Paolini - regine del doppio

(Di domenica 19 maggio 2024) Alexanderglidisuperando il cileno Nicolas Jarry in due set, 6-4 7-5, e centra il sesto titolo Masters 1000 in carriera, il secondo adove aveva trionfato nel 2017.raggiunge così Daniil Medvedev nel maggior numero di tornei di questo livello centrati da un giocatore nato dopo il 1990. Ilitaliano però festeggia l'mpresa delle azzurre, che vincono il titolo nelfemminile aglid'Italia L'articolo proviene da Firenze Post.

Masters 1000: 10 finalisti differenti nei primi 5 tornei - Masters 1000: 10 finalisti differenti nei primi 5 tornei - Per la seconda volta nella storia dei tornei Masters 1000 (categoria istituita dall'Atp a partire dal 1990) i primi 5 appuntamenti della stagione ...