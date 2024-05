(Di domenica 19 maggio 2024) E' stataladiprecipitato. Lo sostiene l'Irgc commander, iiraniani, come riporta Tass. "Ci stiamo muovendo verso l'area con tutte le forze militari e spero che potremo dare buone notizie alla gente", ha detto Asghar Abbasgholizadeh, comandante del Corpoe guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc) nell'Azerbaigian orientale, citato da Tasnim e ripreso da Al Jazeera.

Pasdaran, stabilita la posizione esatta dell'elicottero di Raisi - pasdaran, stabilita la posizione esatta dell'elicottero di Raisi - E' stata stabilita la posizione esatta dell'elicottero di Raisi precipitato. Lo sostiene l'Irgc commander, i pasdaran iraniani, come riporta Tass. (ANSA) ...

Iran, incidente all'elicottero di Raisi. Stabilita la posizione esatta del velivolo - Iran, incidente all'elicottero di Raisi. stabilita la posizione esatta del velivolo - E' stata stabilita la posizione esatta dell'elicottero di Raisi precipitato. Lo sostiene l'Irgc commander, i pasdaran iraniani, come riporta Tass. "Ci stiamo muovendo verso l'area con tutte le forze m ...

RESISTENZA IRANIANA AL PARLAMENTO ITALIANO: “INSERIRE I PASDARAN NELL’ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE INTERNAZIONALI” - RESISTENZA IRANIANA AL PARLAMENTO ITALIANO: “INSERIRE I pasdaran NELL’ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE INTERNAZIONALI” - Giovedì 9 maggio, in una conferenza stampa tenutasi al Parlamento italiano, è stato presentato un appello dal titolo “Sostenere la libertà e la resistenza in Iran per la pace e la sicurezza nel mondo" ...