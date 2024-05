Highlights e gol Atletico Madrid-Osasuna 1-4 - Liga 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 19 maggio 2024) Ilcone gol della sfida tra, valida per il trentasettesimo e penultimo turno della. Si chiude nel peggiore dei modi la stagione dei Colchoneros tra le mura amiche del Wanda Metropolitano, dato che gli ospiti trionfano con un clamoroso 4-1. Garcia e Oroz portano avanti l’, poi Morata prova a riaprirla ma ancora Garcia e Torro calano l’inatteso poker. Sconfitta comunque priva di conseguenze per Simeone, già certo del quarto posto.e gol) SportFace.

L’Atletico Madrid passa per 1-0 in casa del Maiorca nella sfida valida per la 34ª giornata di Liga 2023 / 2024 . Ai Colchoneros basta il gol di Riquelme al quinto minuto per prendersi tre importanti punti per confermare la quarta posizione e ...

Il video con gli Highlights di Getafe-Atletico Madrid 0-3, sfida valida per la 36esima giornata di Liga . Decisiva per i Colchoneros la tripletta di Antoine Griezmann, che stende gli Azulones e regala il quarto posto matematico, con conseguente ...

Atletico Madrid-Osasuna 1-4 gol e highlights: crolla l’Atletico e l’Osasuna dilaga – VIDEO - atletico Madrid-Osasuna 1-4 gol e highlights: crolla l’atletico e l’Osasuna dilaga – VIDEO - Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, nella seconda frazione crolla l’atletico Madrid e l’Osasuna ne fa 4. Non una grande figura per l’atletico Madrid davanti al proprio pubblico nella partita ...

Atletica, Sprint Festival: Jacobs vince i 100 metri in 10"07. Highlights - Atletica, Sprint Festival: Jacobs vince i 100 metri in 10"07. highlights - Il campione olimpico in carica vince i 100 metri allo Stadio dei Marmi di Roma in 10.07 e prosegue la sua marcia di avvicinamento verso i Campionati europei e l'Olimpiade di Parigi. Tortu si impone in ...

Le gare degli Europei di Atletica di Roma in diretta su Sky - Le gare degli Europei di Atletica di Roma in diretta su Sky - I Campionati Europei di atletica leggera, che si terranno a Roma dal 7 al 12 ... News, studi quotidiani e approfondimenti quotidiani anche su Sky Sport 24. Risultati, highlights e aggiornamenti in ...