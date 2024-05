Lilian Thuram gioisce con Marcus alla festa scudetto poi gli rifila un ceffone per un coro di troppo

(Di domenica 19 maggio 2024) Fuoriprogramma particolare durante laa San Siro per la seconda stella dell'Inter con protagonista. L'ex difensore di Francia e Juventus, in tenuta nerazzurra, ha festeggiato il trionfo del figlio, poi si è lasciato andare davanti ad uncontro il suo passato.

L’impatto di Marcus Thuram con la maglia dell’Inter è stato devastante e adesso anche il fratello Khephren potrebbe presto sbarcare nel campionato di Serie A. Il centrocampista francese è infatti l’obiettivo principale per la mediana del Milan e ...

