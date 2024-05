Juventus - Vaciago | Allegri pentito per come è finita con i bianconeri

(Di domenica 19 maggio 2024) L’esonero di Massimilianocontinua a far discutere in casa. La lite dell’ormai ex tecnico bianconero con il direttore di Tuttosport dopo la vittoria della Coppa Italia all’Olimpico è stata tra le cause della decisione del club, visto che nel comunicato si parla di comportamenti “non compatibili con i valori” della società. Intervenuto ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ su Radio 24, il direttore di Tuttosport è tornato a parlare dell’argomento. “è moltopersiacon la– ha detto-. Si immaginava Juve-Monza con la Coppa in mano, il giro di campo e il saluto dei tifosi, il modo migliore per chiudere. È consapevole che se la sia negata per una ‘pirlata’ ed è una cosa che lo turba”, le sue ...

