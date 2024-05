Bruscolotti | ADL? Quando ho visto la conferenza stampa ho spento Davvero non se ne può più!

(Di domenica 19 maggio 2024): ”A sentir parlare ancora De Laurentiis sullo stadio e il centro sportivo mi dà fastidio” Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il capitano storico del Napoli Beppeper parlare della squadra azzurra e di De Laurentiis. Queste le sue parole:holaho, perchénon se ne può più. Mostrarsi in pubblico così, fare l’attore “A sentir parlare ancora De Laurentiis sullo stadio e il centro sportivo mi dà fastidio.holaho, perchénon se ne può più. Mostrarsi in pubblico così, fare ...

Bruscolotti: “Quando ADL ha parlato dello stadio ho spento, prende in giro la gente!" - bruscolotti: “Quando ADL ha parlato dello stadio ho spento, prende in giro la gente!" - Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il capitano storico del Napoli Beppe bruscolotti: “A sentir parlare ancora De Laurentiis sullo stadio e il centro sportivo mi dà fastidio.

Bruscolotti contro ADL: "Non se ne può più, ora basta: fa l'attore e prende in giro tutta Napoli" - bruscolotti contro ADL: "Non se ne può più, ora basta: fa l'attore e prende in giro tutta Napoli" - L'ex difensore critica il presidente del Napoli: 'Quando lo sento, provo grande fastidio: promesse, ingiurie, storie e storielle... E' tutto campato in aria'.

Il rumors di Bruscolotti: "Da due giorni mi danno per certo Conte al Napoli!" - Il rumors di bruscolotti: "Da due giorni mi danno per certo Conte al Napoli!" - Giuseppe bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. “Io sono per un’annata tranquilla, la prossima, dove si possano gettare le basi per il ...