Ida Platano, che schiaffo alla miseria! La dama di Uomini e Donne ha gusti veramente costosi (Di giovedì 23 marzo 2023) Ida Platano quando si tratta di stile non vado di certo a spese: le sue scarpe costano un occhio della testa Nonostante abbia lasciato il programma di Maria De Filippi ormai da tempo, Ida Platano continua ad essere una delle dame più seguito di sempre. I telespettatori del daiting show che va in onda ogni pomeriggio alle 14:45, si sono affezionati particolarmente alla parrucchiera. Entra nel programma dopo la fine del suo matrimonio, cercando di dare una seconda possibilità al suo cuore infranto. Attira subito la tensione di tantissimi i cavalieri e tra questo anche Riccardo Guarnieri e Sossio Artura. Sarà il primo a chiedere alla dama l'esclusiva durante il periodo di conoscenza, temendo forse che la donna possa affezionarsi anche al cavaliere campano. Richiesta che Ida accetta ben volentieri anche ...

